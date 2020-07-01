В Тюменской области число излечившихся от коронавируса за сутки побило рекорд

www.tobmed.ru www.tobmed.ru

Выздоровевшими от коронавируса за сутки объявлены 230 жителя Тюменской области, это рекордный показатель с начала эпидемии, следует из сводки регионального оперативного штаба.

Ранее, 28 июля рекордное число излечившихся от COVID-19 за сутки в регионе было равно 180.

По последним данным, общее количество выписанных достигло 4 тыс. 602. Лабораторно подтверждены 5 тыс. 844 случая заболевания, из них 89 – за последние сутки.

В штабе уточнили, что 3 детей заболели коронавирусом за сутки, 16 пациентов из общего числа болеющих– на аппаратах ИВЛ.

19 человек размещены в обсерваторах. 1 тыс. 379 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 тыс. 498 - находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 25 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.