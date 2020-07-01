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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Медики, борющиеся с COVID-19, получили дополнительные страховые гарантии

Общество, 18:27 31 июля 2020

Минздрав России | Фото: Минздрав России

Механизмы обеспечения дополнительных страховых гарантий медикам, борющимся с COVID-19, стали еще прозрачнее, сообщает Минздрав России.

Согласно новым изменениям, в случае, если медицинский работник получил вред здоровью или потерял трудоспособность в результате заражения коронавирусом непосредственно при исполнении своих профессиональных обязанностей, то для решения комиссии о назначении социальных выплат теперь будет достаточно результатов компьютерной томографии. Ранее необходим был только лабораторно подтвержденный диагноз COVID-19.

Кроме того, внесенные изменения устанавливают, что право на получение страховых выплат наступает со дня наступления страхового случая.

Указанные изменения призваны сделать систему страховых выплат медицинским работникам еще более прозрачной и ориентированной в первую очередь на медиков.

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# коронавирус , Минздрав РФ

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