Медики, борющиеся с COVID-19, получили дополнительные страховые гарантии

| Фото: Минздрав России | Фото: Минздрав России

Механизмы обеспечения дополнительных страховых гарантий медикам, борющимся с COVID-19, стали еще прозрачнее, сообщает Минздрав России.

Согласно новым изменениям, в случае, если медицинский работник получил вред здоровью или потерял трудоспособность в результате заражения коронавирусом непосредственно при исполнении своих профессиональных обязанностей, то для решения комиссии о назначении социальных выплат теперь будет достаточно результатов компьютерной томографии. Ранее необходим был только лабораторно подтвержденный диагноз COVID-19.

Кроме того, внесенные изменения устанавливают, что право на получение страховых выплат наступает со дня наступления страхового случая.

Указанные изменения призваны сделать систему страховых выплат медицинским работникам еще более прозрачной и ориентированной в первую очередь на медиков.