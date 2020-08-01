214 жителей региона вылечились от СOVID-19 за минувшие сутки

| Фото: правительство Ямала | Фото: правительство Ямала

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214 человек вылечились от коронавирусной инфекции за минувшие сутки, за весь период поправилось 4 тыс. 816 пациентов, сообщает оперативный штаб Тюменской области 1 августа.

Выявлено 85 новых случаев заболевания, всего с начала пандемии болезнь подтвердили у 5 тыс. 929 жителей региона.

За минувшие сутки заболевание подтвердилось у шести детей. 14 пациентов - на ИВЛ, 18 человек размещены в обсерваторе.

1 тыс. 462 человека остаются под медицинским наблюдением, 3 тыс. 498 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 25 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.