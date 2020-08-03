У 88 человек в Тюменской области подтвердили COVID-19

| Фото: www.mos.ru, Евгений Самарин | Фото: www.mos.ru, Евгений Самарин

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88 новых случаев COVID-19 выявлено в Тюменской области за сутки, 2 августа. Всего в России за это время зарегистрировано 5 тыс. 394 новых случая коронавируса в 83 регионах страны, сообщает федеральный оперативный штаб.

Из общего количества вновь заболевших 26,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 79 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 тыс. 420 человек.

Лидеры по количеству заболевших за сутки: Москва - 693 случая, Свердловская область - 196, Ханты-Мансийский автономный округ - 172.

По Уральскому федеральному округу: в Югре - 172, на Ямале - 104, в Свердловской области - 196, в Челябинской области - 107, в Курганской области - 33.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 856 тыс. 264 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 тыс. 207 летальных исходов, выздоровели 653 тыс. 593 человека.