Тюменская область вошла в Топ-15 по числу тестирования на COVID-19

www.mos.ru, Е.Самарин www.mos.ru, Е.Самарин

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36 тыс. 326 тестов на наличие коронавируса проведено в Тюменской области с 27 июля по 2 августа. Регион находится на десятом месте в Топ-15 субъектов РФ по абсолютному количеству проведенных исследований, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Общее количество исследований на COVID-19 за период введения ограничительных мероприятий составило 539 тыс. 37.

Анализы проводят методом ПЦР. Это эффективный и давно применяемый способ идентификации многих вирусных заболеваний. Исследования на COVID-19 проходят на базе лабораторий государственных медицинских организаций, а также в частных лабораториях.

Специалисты ведомства отмечают: если у вас появились такие признаки, как слабость, повышение температуры, затрудненное дыхание, сухой кашель, головная боль необходимо вызвать врача на дом. Идти в поликлинику не нужно, чтобы не подвергать риску заражения других людей. Врач приедет домой и примет решение о назначении лечения, сборе анализов или госпитализации. При подтверждении заболевания COVID-19 контактным будут выданы постановления об изоляции, назначено профилактическое лечение, медицинское наблюдение и отбор биологического материала на ПЦР-диагностику на 8-10 день.