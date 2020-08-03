В Тюменской области 19 пациентов с COVID-19 остаются на ИВЛ

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19 пациентов в Тюменской области с подтвержденной коронавирусной инфекцией подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщает региональный оперативный штаб.

По последним данным, лабораторно подтверждены 6 тыс. 107 случаев заболевания, из них 88 – за последние сутки. Общее количество выписанных достигло 4 тыс. 907, 43 человека выздоровели за сутки.

13 человек размещены в обсерваторе. 1 тыс. 450 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 тыс. 498 - находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 25 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.