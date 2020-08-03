Правительство Тюменской области направит на создание временных рабочих мест 280 миллионов рублей
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280 млн рублей направит правительство Тюменской области на создание 8 тыс. дополнительных временных рабочих мест в регионе, рассказал губернатор Александр Моор во время прямого эфира в своих социальных сетях.
Он напомнил, что с начала пандемии число земляков, которые официально зарегистрировались в качестве безработных, составляет 36,5 тыс. При этом по мере снятия ограничений и предоставления отраслям возможности работать в субъекте получили примерно такое же количество вакансий. Всем, кто встает на учет в органах занятости, предлагают возможные вакансии.
Александр Моор отметил, что размер пособия по безработице был увеличен, при этом предусмотрены и дополнительные выплаты на детей.
Дарья Казакова