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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ряд ограничений по COVID-19 отменен в Тюменской области

Губернатор, 21:20 03 августа 2020

Фото: ИА "Тюменская линия"

Заведения общественного питания в Тюменской области могут возобновить работу по обслуживанию посетителей в залах с 4 августа при условии соблюдения требований Роспотребнадзора.

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Тюменской области от 17 марта 2020 г. N 120-п "О введении режима повышенной готовности". Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал этот документ вечером 3 августа.

Кроме того, разрешена работа общественных бань, а количество участников церемонии регистрации брака увеличено с 4 до 10 человек.

Разрешаются тренировки спортсменов, являющихся жителями Тюменской области и участниками сборных команд России и Тюменской области, а также тренировки (включая программы дополнительного образования и программы спортивной подготовки) и занятия по физической культуре по месту жительства и отдыха граждан на спортивных и досуговых площадках.

В Тюменской области сохраняется обязательный масочный режим.

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# Александр Моор , коронавирус , общепит , физкультура и спорт

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