В Тюменской областной клинической больнице № 2 выявили очаг COVID-19

| Фото: ОКБ №2 ВК | Фото: ОКБ №2 ВК

51 человек заболели COVID-19 в Тюменской областной клинической больнице № 2, среди них 25 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб.

Заболевшие выявлены с 11 июля по 3 августа. С экстренной и неотложной помощью в ОКБ № 2 поступают более 850 человек в сутки.

В больнице налажена система контроля, которая позволяет своевременно обнаружить инфекцию и оказывать пациенту необходимую помощь.

Определен круг контактных лиц, за ними установлено медицинское наблюдение, назначено профилактическое лечение. В учреждении проведена заключительная дезинфекция.

Для минимизации риска заражения COVID-19 применяется специальная схема маршрутизации пациентов. В приемных отделениях оборудованы палаты-изоляторы, обсервационные палаты, а также изолированный реанимационный зал, в которых медики осматривают больных и оказывают медпомощь.

Госпитализированных пациентов проверяют на коронавирус. До получения результатов теста они находятся в изоляции. Если тест отрицательный, пациент из обсервационной палаты переводится в профильное отделение стационара на долечивание, при положительном – в моногоспиталь с возможностью оказания медицинской помощи по необходимому профилю.