У 80 человек подтвердили COVID-19 в Тюменской области за сутки

www.mos.ru | Фото: Е. Самарин www.mos.ru | Фото: Е. Самарин

80 новых случаев COVID-19 выявлено в Тюменской области за сутки, 5 августа. Всего в России за это время зарегистрировано 5 тыс. 267 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны, сообщает федеральный оперативный штаб.

Из общего количества вновь заболевших 26,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 116 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 тыс. 331 человек.

Лидеры по количеству заболевших за сутки: Москва - 684 случая, Свердловская область - 183, Ханты-Мансийский автономный округ - 160.

По Уральскому федеральному округу: в Югре - 160, на Ямале - 96, в Свердловской области - 183, в Челябинской области - 92, в Курганской области - 28.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 871 тыс. 894 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 тыс. 606 летальных исходов, выздоровели 676 тыс. 357 человек.