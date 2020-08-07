Три миллиона масок раздадут нуждающимся на Ямале

| Фото: yanao.ru | Фото: yanao.ru

Жители Ямала из малоимущих семей и одинокие граждане получат медицинские маски для защиты от коронавируса. Первая партия уже поступила в окружную столицу, в ближайшее время средства защиты получат в Новом Уренгое и Ноябрьске, далее – в остальных городах и районах, сообщает правительство ЯНАО.

Более 3 млн масок будут направлены в 13 муниципальных образований, такое решение принял глава региона Дмитрий Артюхов. Даты поступления будут немного различаться в зависимости от транспортной схемы и удаленности населенных пунктов.

В настоящее специалисты салехардского социально-реабилитационного центра "Доверие" пересчитывают маски и распределяют их для передачи в малообеспеченные семьи.

Гражданам, попадающим под категорию нуждающихся, поступит SMS о возможности получения масок в организациях соцобслуживания по месту жительства из расчета по 60 масок на человека.