  • 7 августа 20207.08.2020пятница
  • В Тюмени 17..19 С 2 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Три миллиона масок раздадут нуждающимся на Ямале

Общество, 18:14 07 августа 2020

yanao.ru | Фото: yanao.ru

Жители Ямала из малоимущих семей и одинокие граждане получат медицинские маски для защиты от коронавируса. Первая партия уже поступила в окружную столицу, в ближайшее время средства защиты получат в Новом Уренгое и Ноябрьске, далее – в остальных городах и районах, сообщает правительство ЯНАО.

Более 3 млн масок будут направлены в 13 муниципальных образований, такое решение принял глава региона Дмитрий Артюхов. Даты поступления будут немного различаться в зависимости от транспортной схемы и удаленности населенных пунктов.

В настоящее специалисты салехардского социально-реабилитационного центра "Доверие" пересчитывают маски и распределяют их для передачи в малообеспеченные семьи.

Гражданам, попадающим под категорию нуждающихся, поступит SMS о возможности получения масок в организациях соцобслуживания по месту жительства из расчета по 60 масок на человека.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# медицинские маски , Ямал

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:31 07.08.2020Опорный вуз запустил челлендж
19:09 07.08.2020Новую многофункциональную спортплощадку получили жители Омутинского района
18:58 07.08.2020Голышмановские школьники напомнили односельчанам о дорожной безопасности
18:14 07.08.2020Три миллиона масок раздадут нуждающимся на Ямале