В Тюменской области число излечившихся от коронавируса достигло 5600

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5 тыс. 600 человек вылечились от коронавируса в Тюменской области с начала пандемии, сообщает региональный оперативный штаб.

На сегодняшний день в регионе 6 тыс. 430 случая инфицирования COVID-19, в том числе 79 за последние сутки, из них трое детей.

"За весь период в области выздоровели уже 5600 заболевших, в том числе за последние сутки – 137", - говорится в сообщении.

18 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Шесть человек размещены в обсерваторе. 1 тыс. 270 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 тыс. 225 находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 28 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.