77 случаев COVID-19 выявлено в Тюменской области за сутки

| Фото: Минздрав РФ | Фото: Минздрав РФ

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77 новых случаев COVID-19 выявлено в Тюменской области за сутки, 7 августа. Всего в России за это время зарегистрировано 5 тыс. 212 новых случаев коронавируса, сообщает федеральный оперативный штаб.

Из общего количества вновь заболевших 25,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 129 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 тыс. 615 человек.

Лидеры по количеству заболевших за сутки: Москва - 691 случай, Свердловская область - 178, Московская область - 161.

По Уральскому федеральному округу: в Югре - 127, на Ямале - 88, в Свердловской области - 178, в Челябинской области - 87, в Курганской области - 21.

Всего на сегодня в России выявлено 882 тыс. 377 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 тыс. 854 летальных исхода, выздоровело 690 тыс. 207 человек.