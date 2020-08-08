Еще 103 пациента вылечились от коронавируса в Тюменской области

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5 тыс. 703 человека вылечились от коронавируса в Тюменской области с начала пандемии, сообщает региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе выявлено 6 тыс. 507 случаев инфицирования COVID-19, в том числе 77 за последние сутки, из них шесть детей. За весь период в области выздоровели уже … заболевших, за последние сутки – 103.

14 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 1 тыс. 247 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 тыс. 225 находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 28 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.