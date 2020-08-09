В Тюменской области число излечившихся от коронавируса достигло 5760

| Фото: www.mos.ru, Евгений Самарин | Фото: www.mos.ru, Евгений Самарин

5 тыс. 760 заразившихся коронавирусом в Тюменской области уже выздоровели, из них 57 человек за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

По результатам исследований выявлен 6 тыс. 581 впервые установленный диагноз COVID-19, за сутки – 74.

По данным штаба, 8 детей заболели COVID-19 за минувшие сутки. 15 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся на ИВЛ.

Всего в Тюменской области скончались 28 человек с коронавирусом, у всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

1 тыс. 227 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 тыс. 225 человек находятся на перевахтовке.