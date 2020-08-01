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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

74 случая COVID-19 подтвердили в регионе за сутки

Общество, 12:47 10 августа 2020

Минздрав России | Фото: Минздрав России

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74 новых случая COVID-19 выявлено в Тюменской области за сутки, 9 августа. Всего в России за это время зарегистрировано 5 тыс. 118 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны, сообщает федеральный оперативный штаб.

Из общего количества вновь заболевших 26,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 70 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 тыс. 259 человек.

Лидеры по количеству заболевших за сутки: Москва - 694 случая, Свердловская область - 179, Санкт-Петербург - 157.

По Уральскому федеральному округу: в Югре - 117, на Ямале - 93, в Свердловской области - 179, в Челябинской области - 83, в Курганской области - 24.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 892 тыс. 654 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 тыс. 001 летальный исход, выздоровели 696 тыс. 681 человек.

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# коронавирус , статистика

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