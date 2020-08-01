Тюменцам напомнили, кто может бесплатно сдать тест на COVID-19

www.mos.ru, Евгений Самарин www.mos.ru, Евгений Самарин

Бесплатно сдать тест на COVID-19 в государственных медицинских организациях могут граждане, прибывшие из неблагополучных регионов РФ, жители области старше 65 лет и лица, проживающие в организациях социального обслуживания с признаками ОРВИ, контактировавшие с больным COVID-19, заболевшие внебольничной пневмонией, медицинские работники, подлежащие мониторингу, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В Тюменской области с 3 по 9 августа провели 34 тыс. 895 тестов на наличие коронавируса. Общее количество исследований на COVID-19 за период введения ограничительных мероприятий составило 573 тыс. 932.

Жители области без проявления клинических признаков заболевания могут пройти платное тестирование на COVID-19 в частных медицинских организациях: клинический госпиталь "Мать и дитя", АО МСЧ "Нефтяник", ООО "Авиценна", ООО "Нефтяник-Мед", ООО "СОГАЗ" ПРОФМЕДИЦИНА" Тобольск", ООО "Никойл", ООО "Гемотест Урал", ООО "Хеликс Тюмень", ООО "ТГК Диагностика", Городская больница АО "Медицинский центр", ООО "Сибмединвест", ООО "Многопрофильный клинико-диагностический центр "Доктор-А", ООО "Доктор АРБИТАЙЛО", ООО "Новамед".

Исследования проводятся в лабораториях на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области, Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора, Областная клиническая больница №1, Областная инфекционная клиническая больница, Областной кожно - венерологический диспансер, Перинатальный центр, Многопрофильный клинический медицинский центр Медицинский город, Многопрофильный консультативно-диагностический центр, Областная станция переливания крови, Областная больница №3 Тобольска, Областная больница № 4 Ишима.