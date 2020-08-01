В Тюменской области более шести тысяч человек выздоровели после COVID-19

www.mos.ru, М.Мишин www.mos.ru, М.Мишин

6 тыс. 35 человек выздоровели в Тюменской области после COVID-19 с начала пандемии. Такие данные на 11 августа приводит региональный оперативный штаб.

За сутки в тюменском регионе 231 человек выписаны из больниц после курса лечения, связанного с коронавирусной инфекцией. Зарегистрировано 71 новых случая заболевания, в том числе у четырех детей, а всего с начала пандемии - 6 тыс. 726.

16 пациентов находятся на ИВЛ. 1 тыс. 145 человек остаются под медицинским наблюдением. 3 тыс. 173 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 28 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.