Десять партий хлеба забраковал тюменский Роспотребназор

| Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области

10 партий хлебобулочных изделий снято с реализации за полгода по итогам проверок Роспотребнадзора Тюменской области. Требованиям не соответствовали около 11,5 кг хлеба.

В отношении виновных вынесено более 30 постановлений о назначении наказания на общую сумму 340 тыс. рублей.

За шесть месяцев 2020 г. проверено 156 объектов, осуществляющих производство и реализацию хлеба. Чаще всего специалисты управления выявляют такие нарушения, как реализация просроченной продукции, отсутствие полной и достоверной информации для потребителей на упаковке, а также нарушения условий хранения.