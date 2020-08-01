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Десять партий хлеба забраковал тюменский Роспотребназор

Общество, 13:54 13 августа 2020

управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области

10 партий хлебобулочных изделий снято с реализации за полгода по итогам проверок Роспотребнадзора Тюменской области. Требованиям не соответствовали около 11,5 кг хлеба.

В отношении виновных вынесено более 30 постановлений о назначении наказания на общую сумму 340 тыс. рублей.

За шесть месяцев 2020 г. проверено 156 объектов, осуществляющих производство и реализацию хлеба. Чаще всего специалисты управления выявляют такие нарушения, как реализация просроченной продукции, отсутствие полной и достоверной информации для потребителей на упаковке, а также нарушения условий хранения.

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# проверка , Роспотребнадзор , хлеб

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