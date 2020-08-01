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Тюменец вынес одежду из спортивного магазина

Происшествия, 15:18 13 августа 2020

УМВД Тюмени | Фото: УМВД Тюмени

Подозреваемого в краже одежды из спортивного магазина задержали полицейские в Тюмени. Мужчина и его автомобиль попали в объективы камер видеонаблюдения, сообщает городское УМВД.

50-летнего местного жителя доставили в отдел полиции. По версии дознавателей, в день преступления мужчина приехал в торговый центр. В магазине спортивной одежды он взял вещи, которые вынес, введя в заблуждение консультанта. Полицейские изъяли похищенное имущество. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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# кража , уголовное дело

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