Новые издания о Федюнинском и Коньке-горбунке пополнили фонд тобольской библиотеки

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Книги "Народная память", "Путешествие в сказку П.П.Ершова. Чудо-книжка "Конек-Горбунок", "Федюнинский" передал в дар библиотеке пос. Сумкино Тобольскаа передал первый заместитель председателя Тюменской областной думы, секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

По словам Артюхова, эти книги будут интересны и детям, и взрослым. Отметим, что визит с книгами зампредседателя облдумы в библиотеку Сумкино не первый. Ранее он подарил многофункциональное лазерное устройство, сочетающее в себе функции принтера, сканера, факсимильного устройства и копировального модуля.

Директор централизованной библиотечной системы Тобольска Екатерина Панова отметила, что такие подарки коллектив всегда принимает с радостью, а книга "Народная память" станет украшением книжной выставки, которая открылась в сумкинской библиотеке к юбилею Победы и будет действовать до конца 2020 года.

На основе новинок библиотекари делают обзоры на которые приглашают школьников и воспитанников детского сада.

"Подростки – нередкие гости, для них библиотека стала местом общения, - говорят библиотекари. – А еще у нас оформлена детская комната для малышей и мам: там они рисуют, играют, читают. 11 лет работает досуговый женский клуб "Подружка". Мы с полным основанием можем говорить, что библиотека – это центр образования и культуры в Сумкино".