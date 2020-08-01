Тюменцам предлагают сделать фотографии в цветах триколора

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Дворец культуры "Нефтяник" приглашают жителей Тюмени принять участие в акции #вцвететриколора к Дню Российского флага. Поучаствовать может каждый, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Необходимо сделать фото с использованием гаммы цветов российского флага. Отправить готовое фото нужно в срок до 10 часов 23 августа сообщением во ВКонтакте с пометкой "в цвете триколора". Также необходимо подписать фото, указав автора фото и название. Участники должны прикрепить заполненное и подписанное разрешение "на обработку персональных данных".

Фото можно опубликовать и на своей странице социальной сети VK или Instagramm с хэштегом #вцвететриколора и отметить @dkneftyanik.