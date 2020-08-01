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Тюменцам расскажут о боевом пути Сибирских стрелковых дивизий

Общество, 09:18 19 августа 2020

центра "Аванпост" | Фото: центра "Аванпост"

Презентация выставки, посвященной истории Сибирских стрелковых дивизий, состоится в центре патриотического воспитания "Аванпост" 21 августа.

Гостям расскажут о подвигах воинов-сибиряков, как формировались дивизии, каким был их боевой путь, каких наград они удостоены. Посетители увидят копии прославленных знамен дивизий.

В воссозданной в стиле солдатской землянки военных лет фотозоне можно будет сделать фото на память. Оказавшись в атмосфере военного быта, каждый гость сможет примерить экипировку и снаряжение пехотинца образца 1943 года, написать то самое фронтовое письмо-треугольник.

Начало в 14 часов 30 минут. В 15 часов 30 минут воспитанников и гостей "Аванпоста" пригласят в литературно-музыкальную гостиную "Фронтовой вальс" на театрализованное представление с исполнением песен Победы.

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# фотовыставка , центр Аванпост

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