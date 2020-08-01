Современный хирургический лазер начали использовать на операциях тюменские медики

Современный хирургический лазер начали использовать на операциях тюменские медики | Фото: Медицинский город Современный хирургический лазер начали использовать на операциях тюменские медики | Фото: Медицинский город

Современный хирургический лазер применяют на операциях врачи "Медицинского города". Благодаря новому оборудованию, хирургическое лечение рака гортани проводится с минимальной травматичностью - без единого разреза, сообщает пресс-служба медучреждения.

Пациентом "Медицинского города" стал мужчина с диагностированным раком гортани первой стадии. В Тюменской области такое новообразование ежегодно диагностируется примерно у 70 человек. Основным методом лечения этого недуга является хирургическое вмешательство. Ранее для удаления опухоли требовалось делать разрез на шее, но с недавнего времени перед хирургами открылись новые возможности.

"Хирургический лазер позволяет нам проводить оперативное лечение без разрезов - эндоларингеально. В полость рта пациенту устанавливается ларингоскоп и при помощи микроскопа и лазера мы можем удалить опухоль с минимальным воздействием на здоровые окружающие ткани. Такое малоинвазивное вмешательство снижает риски осложнений и благоприятно влияет на реабилитацию пациента", - говорит врач-онколог онкологического отделения №2 Динара Вонтлая.

Операция с применением современного лазера прошла успешно. Пациент выписан из стационара и не нуждается в дополнительной терапии.

Медики отмечают, что данная модель лазера многофункциональна, поэтому может быть использована в лечении злокачественных новообразований и других локализаций. Данное оборудование приобретено на средства из областного бюджета.