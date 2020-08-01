  • 24 августа 202024.08.2020понедельник
  • USD74,0999
    EUR87,7343
  • В Тюмени 17..19 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев приглашают на форум "Живые инклюзивные практики"

Общество, 08:11 24 августа 2020

группа "Живые инклюзивные практики | ФОРУМ" во ВКонтакте | Фото: группа "Живые инклюзивные практики | ФОРУМ" во ВКонтакте

Стать участниками федерального форума "Живые инклюзивные практики" предлагают жителям Тюменской области. Мероприятие пройдет в Самаре с 22 по 25 сентября, сообщает Добровольческое движение Тюменской области.

На площадке форума встретятся представители социального сектора, социально-ориентированного бизнеса и профильных государственных учреждений. В течение четырех дней будет организована работа по пяти образовательным направлениям с уклоном на инклюзию: "INC:Театр", "INC:Актив", "INC:Туризм", "INC:Медиа", "INC:Танцы". Каждое из них будет уникальным по своей программе.

Для участников форума готовят не только образовательную программу, но и выставку конкурса "Лучшие инклюзивные практики России". Кроме того, будут организованы индивидуальные консультации с экспертами — авторами ведущих инклюзивных проектов регионов России. Представители разных организаций обменяются опытом, методиками и навыками в области социальной адаптации и реабилитации людей с инвалидностью. Итогом мероприятия станет федеральный инклюзивный бал.

Форум будет проходить в гибридном формате: онлайн и офлайн. Очная часть пройдет в исторической части Самары на базе гостиничного комплекса, который отвечает всем требованиям безбарьерной среды и рекомендациям Роспотребнадзора. Благодаря онлайн-формату в мероприятии смогут принять участие люди с самыми сложными формами инвалидности.

Заявки на участие принимаются на сайте incforum.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# безбарьерная среда , инклюзия , форум

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:34 24.08.2020Лучшие практики подготовки лидеров в науке обсудят в Тюмени
08:23 24.08.2020Студенты и школьники получат скидку в пригородных поездах
08:11 24.08.2020Тюменцев приглашают на форум "Живые инклюзивные практики"
16:53 23.08.2020Получить транспортную карту для тюменских первоклассников можно через Госуслуги