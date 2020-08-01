Тюменцев приглашают на форум "Живые инклюзивные практики"

| Фото: группа "Живые инклюзивные практики | ФОРУМ" во ВКонтакте | Фото: группа "Живые инклюзивные практики | ФОРУМ" во ВКонтакте

Стать участниками федерального форума "Живые инклюзивные практики" предлагают жителям Тюменской области. Мероприятие пройдет в Самаре с 22 по 25 сентября, сообщает Добровольческое движение Тюменской области.

На площадке форума встретятся представители социального сектора, социально-ориентированного бизнеса и профильных государственных учреждений. В течение четырех дней будет организована работа по пяти образовательным направлениям с уклоном на инклюзию: "INC:Театр", "INC:Актив", "INC:Туризм", "INC:Медиа", "INC:Танцы". Каждое из них будет уникальным по своей программе.

Для участников форума готовят не только образовательную программу, но и выставку конкурса "Лучшие инклюзивные практики России". Кроме того, будут организованы индивидуальные консультации с экспертами — авторами ведущих инклюзивных проектов регионов России. Представители разных организаций обменяются опытом, методиками и навыками в области социальной адаптации и реабилитации людей с инвалидностью. Итогом мероприятия станет федеральный инклюзивный бал.

Форум будет проходить в гибридном формате: онлайн и офлайн. Очная часть пройдет в исторической части Самары на базе гостиничного комплекса, который отвечает всем требованиям безбарьерной среды и рекомендациям Роспотребнадзора. Благодаря онлайн-формату в мероприятии смогут принять участие люди с самыми сложными формами инвалидности.

Заявки на участие принимаются на сайте incforum.ru.