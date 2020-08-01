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Около тысячи человек прошли через ледяную ванну и болото в тобольском Абалаке

Спорт, 12:27 24 августа 2020

steelcharacter.ru | Фото: steelcharacter.ru

Около 1 тыс. человек приняли участие в летнем экстремальном забеге "Стальной характер" в туристическом комплексе Абалак Тобольского района, сообщают организаторы мероприятия.

Пройти трассу решили не только тоболяки, но и жители Тюмени, Кургана, Ялуторовска, Сургута, Красноярска, Омска, Нижневартовска, Томска и других городов. Они преодолевали четыре дистанции на выбор: 3, 5, 7 или 9 км. Участники забега окунались в ледяные ванны, ползли под колючей проволокой, преодолевали ров и болото, поднимались в крутую гору, взбирались на стену.

Забег состоялся при условии соблюдения норм, предписанных Роспотребнадзором: в каждом старте было не более 50 человек, на входе все участники проходили температурный контроль и обрабатывали руки санитайзерами, до и после забега участники соблюдали масочный режим и нормы социального дистанцирования, организаторы использовали средства индивидуальной защиты.

Самой многочисленной корпоративной командой в этом году стала команда "СИБУР". На старт вышли около 150 сотрудников предприятия. Каждый финишер забрал заслуженную медаль.

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# стальной характер , Тобольск

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