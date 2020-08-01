Медики извлекли из горла тюменца кость от шашлыка

| Фото: sp03tmn.ru/ | Фото: sp03tmn.ru/

63-летний тюменец подавился небольшой острой костью от шашлыка из свинины. Ему понадобилась помощь медиков, сообщает Станция скорой медицинской помощи Тюменской области.

В 1 час 39 минут 22 августа поступил звонок на станцию скорой помощи от родных мужчины, который подавился костью и в течение 4,5 часов не смог справиться с проблемой.

Осмотр показал, что застрявшая кость находится вне зоны видимости, однако жизни она не угрожает – дыхательные пути были не перекрыты, воздух поступал в легкие. Медики доставили пациента в больницу "Нефтяник", где специальными инструментами врачи провели диагностику и извлекли инородное тела. Затем назначили лечение по предотвращению возникновения гнойных осложнений.

22 и 23 августа врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 179 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 577 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 484 пациента.