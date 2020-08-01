  • 25 августа 202025.08.2020вторник
  • USD74,4184
    EUR87,9030
  • В Тюмени 15..17 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюмень актуализирует систему теплоснабжения

Экономика, 19:05 25 августа 2020

https://vk.com/tmnourhome

Горожане, депутаты Тюменской городской думы, представители администрации Тюмени, прокуратуры и теплоснабжающих организаций приняли участие в публичных слушаниях по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Тюмени на 2020 – 2040 годы.

В соответствии с федеральным законодательством схема теплоснабжения обновляется ежегодно. В этот раз изменения обусловлены корректировкой Плана застройки города Тюмени и Плана по ремонту и реконструкции существующих объектов. Предложения и замечания по поправкам поступили от ТМУП "Тюменские тепловые сети", ООО "Техэнерго" и ООО "Тюменьгазсервис". Все они были рассмотрены и учтены. По итогам слушаний схема теплоснабжения одобрена и будет внесена на утверждение министерства энергетики России.

"Актуализация схемы теплоснабжения позволит поддерживать в Тюмени качественное и надежное теплоснабжение. Учтены вопросы подключения новых перспективных районов застройки города", - прокомментировал итоги слушания председатель думы Евгений Заболотный, отметив при этом важность принятия решений на основании мнения жителей.

Следующие публичные слушания запланированы на 3 и 4 сентября. В первый день будет обсуждаться отчет об исполнении бюджета 2019 года, во второй -  изменения в Устав города.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гордума , публичные слушания , схема теплоснабжения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:05 25.08.2020Тюмень актуализирует систему теплоснабжения
17:49 25.08.2020В Нижнетавдинском районе продолжается кормозаготовительная кампания
17:38 25.08.2020Тюменская компания "Русский дистрибьютор" признана "Экспортером года"
17:27 25.08.2020Строительные компании региона приглашают на онлайн-встречу с китайскими коллегами