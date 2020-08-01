Александр Моор поздравил победителей конкурса "Педагог года – 2020"

Фото со страницы Александра Моора в соцсети Фото со страницы Александра Моора в соцсети

Победителей конкурса "Педагог года – 2020" поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор на своих страницах в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"Поздравляю с заслуженными наградами "Учителя года" - педагога начальных классов тюменской гимназии №5 Анастасию Камитову. "Воспитателя года" - инструктора по физкультуре детского сада №55 города Тюмени Дарью Бутакову. Победителя в номинации "Педагог-психолог года" Тимура Ибрагимова. "Учителя-дефектолога года" Анну Дюжеву. Слова поддержки и признательности в адрес учителя Виктории Ковалевич и воспитателя детского сада Марины Соколик – лучших в номинации "Педагогический дебют", а также обладательницы приза зрительских симпатий – учителя начальных классов ишимской средней школы №12 Ксении Ткаченко. Для меня профессия учителя – особенная. Мама много лет проработала в школе, и я знаю, сколько сил, знаний и времени педагоги вкладывают в свое дело", - написал глава региона.

В текущем году из-за эпидемиологической ситуации большинство мероприятий проходит в режиме онлайн. Конкурс "Педагог года-2020" не стал исключением. 77 участников впервые решали кейсы, проводили мастер-классы и открытые уроки интерактивно, рассказал губернатор.

Конкурс "Педагог года-2020" - еще одно доказательство того, что пандемия – не повод стоять на месте, развитие возможно в любых условиях, подчеркнул Александр Моор. Губернатор поблагодарил каждого педагога за бесценный вклад в будущее наших детей.