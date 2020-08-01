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В первом тюменском автопоезде здоровья обследование прошли более 600 человек

Общество, 17:43 26 августа 2020

Фото ИА "Тюменская линия"

В Нижнетавдинском районе работает автопоезд здоровья. С 17 августа по 18 сентября мобильный ФАП, передвижные флюорограф и маммограф обследуют жителей более чем 50 сел и деревень района. Такое масштабное выездное обследование населения в Тюменской области организовано впервые.

Автопоезд создан по инициативе областного департамента здравоохранения и при активном участии руководства нижнетавдинской больницы с целью провести обследование жителей отдаленных населенных пунктов, которые больше года не обращались к врачам и не проходили профилактические осмотры.

“Автопоезд здоровья - общая идея и общее решение, которое действительно нужно людям. Жители сел рады такой возможности проверить свое здоровье, идут достаточно активно, - отмечает главврач Областной больницы № 15 Анатолий Смоляренко. - Это фактически полноценная поликлиника. Прием ведут терапевт, акушер-гинеколог. Можно пройти общее обследование, маммографию, флюорографию, исследования на онкозаболевания. Телекардиограф позволяет сразу выявить грубую патологию сердечно-сосудистой системы, при необходимости терапевт сразу назначает лечение”.

В проекте участвуют пять медицинских организаций. Областная больница №15 выделила передвижной ФАП, который оборудован всем необходимым для первичной диагностики и забора анализов. Противотуберкулезный диспансер добавил в колонну передвижной флюорограф, “Медгород” - передвижной маммограф. Центр профилактики и борьбы со СПИД предоставил 3 тыс. тестов для экспресс-анализа на ВИЧ, а Областной центр профилактики - различные брошюры и памятки для пациентов.

Автопоезд работает каждый день с 8 до 20 часов, в субботу в том числе. Медики, социальные службы и главы муниципальных образований делают все возможное для того, чтобы как можно больше людей смогли пройти обследование. Маломобильных граждан доставляют социальные службы, всестороннюю помощь в организации работы медиков оказывают главы муниципальных образований.

Руководитель фельдшерско-акушерской службы Нижнетавдинского района Олег Фалалеев отмечает, что обследования уже дают эффект. Так, накануне у пяти селян выявлены серьезные проблемы с сердцем, они сразу были направлены в больницу. “Результат есть. Эффективность очень хорошая. Охват идёт всех видов скринингов на онкологию и хронические заболевания. По окончании исследования фельдшеры в ФАПах получают от выездного терапевта очень подробные протоколы и понимают, что нужно делать дальше с пациентом. Это очень ценно”, - подчеркивает Фалалеев.

С 17 августа бригада медиков побывала в 10 населенных пунктах. Обследование уже прошли более 600 человек. Сегодня врачи работают еще в двух селах: в Конченбурге и Картымском. Маршруты и график поездок заблаговременно составлен и утвержден. Своевременно оповещено все население, информация опубликована в СМИ. В общей сложности за месяц планируется осмотреть 6 тыс. 879 человек, провести 5 тыс. 200 флюорографий и 1 тыс. 31 маммографий.

В департаменте здравоохранения Тюменской области пояснили, что проект пилотный, реализуется в рамках национального проекта “Здравоохранение”. В случае эффективности и востребованности у населения, данная работа будет продолжена и жители других районов региона смогут проверить свое здоровье в автопоезде здоровья.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Татьяна Тихонова

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# доступность медицинской помощи , нацпроект «Здравоохранение» , ФАПы

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