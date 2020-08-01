В первом тюменском автопоезде здоровья обследование прошли более 600 человек

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Нижнетавдинском районе работает автопоезд здоровья. С 17 августа по 18 сентября мобильный ФАП, передвижные флюорограф и маммограф обследуют жителей более чем 50 сел и деревень района. Такое масштабное выездное обследование населения в Тюменской области организовано впервые.

Автопоезд создан по инициативе областного департамента здравоохранения и при активном участии руководства нижнетавдинской больницы с целью провести обследование жителей отдаленных населенных пунктов, которые больше года не обращались к врачам и не проходили профилактические осмотры.

“Автопоезд здоровья - общая идея и общее решение, которое действительно нужно людям. Жители сел рады такой возможности проверить свое здоровье, идут достаточно активно, - отмечает главврач Областной больницы № 15 Анатолий Смоляренко. - Это фактически полноценная поликлиника. Прием ведут терапевт, акушер-гинеколог. Можно пройти общее обследование, маммографию, флюорографию, исследования на онкозаболевания. Телекардиограф позволяет сразу выявить грубую патологию сердечно-сосудистой системы, при необходимости терапевт сразу назначает лечение”.

В проекте участвуют пять медицинских организаций. Областная больница №15 выделила передвижной ФАП, который оборудован всем необходимым для первичной диагностики и забора анализов. Противотуберкулезный диспансер добавил в колонну передвижной флюорограф, “Медгород” - передвижной маммограф. Центр профилактики и борьбы со СПИД предоставил 3 тыс. тестов для экспресс-анализа на ВИЧ, а Областной центр профилактики - различные брошюры и памятки для пациентов.

Автопоезд работает каждый день с 8 до 20 часов, в субботу в том числе. Медики, социальные службы и главы муниципальных образований делают все возможное для того, чтобы как можно больше людей смогли пройти обследование. Маломобильных граждан доставляют социальные службы, всестороннюю помощь в организации работы медиков оказывают главы муниципальных образований.

Руководитель фельдшерско-акушерской службы Нижнетавдинского района Олег Фалалеев отмечает, что обследования уже дают эффект. Так, накануне у пяти селян выявлены серьезные проблемы с сердцем, они сразу были направлены в больницу. “Результат есть. Эффективность очень хорошая. Охват идёт всех видов скринингов на онкологию и хронические заболевания. По окончании исследования фельдшеры в ФАПах получают от выездного терапевта очень подробные протоколы и понимают, что нужно делать дальше с пациентом. Это очень ценно”, - подчеркивает Фалалеев.

С 17 августа бригада медиков побывала в 10 населенных пунктах. Обследование уже прошли более 600 человек. Сегодня врачи работают еще в двух селах: в Конченбурге и Картымском. Маршруты и график поездок заблаговременно составлен и утвержден. Своевременно оповещено все население, информация опубликована в СМИ. В общей сложности за месяц планируется осмотреть 6 тыс. 879 человек, провести 5 тыс. 200 флюорографий и 1 тыс. 31 маммографий.

В департаменте здравоохранения Тюменской области пояснили, что проект пилотный, реализуется в рамках национального проекта “Здравоохранение”. В случае эффективности и востребованности у населения, данная работа будет продолжена и жители других районов региона смогут проверить свое здоровье в автопоезде здоровья.

Татьяна Тихонова