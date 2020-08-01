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По итогам онлайн-кастингов для спектакля "Ой Хой" набрали девять актеров

Общество, 15:27 28 августа 2020

Фото из архива театра "Новая сцена-2" | Фото из архива театра "Новая сцена-2"

Девять человек для спектакля "Ой Хой" отобрали по итогам двух онлайн-кастингов, которые прошли в сообществе Молодежного театрального центра "Космос".

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" режиссер спектакля "Ой Хой" Оксана Погребняк, кастинг прошел продуктивно.

"Отмечу, сама организация кастинга и смысл пройти его до конца - это уже само задание для участников. Те, у кого получилось пообщаться со мной, в дальнейшем смогли решить для себя нужно им это или нет. На кастинге мы общались с ребятами, задавали им вопросы об их детстве, о том, какую музыку они любят, что слушали, когда были подростками, с какой песней себя ассоциируют", — сказала Оксана Погребняк.

Проводить дополнительные онлайн-кастинги режиссер пока не планирует. К тому же, еще 10 человек для постановки нашли через драматурга Валерия Шергина — он занимался с этими ребятами.

Напомним, спектакль "Ой Хой" планируют представить тюменцам в сентябре 2020 года. Ранее проект получил финансовую поддержку по итогам второй волны конкурса "Цех". Белгородскому независимому молодежному театру "Новая сцена-2" выделили на постановку 150 тыс. рублей.

Спектакль будет поставлен по одноименной пьесе тюменского драматурга Валерия Шергина. В повествовании речь идет о парне, который решил создать вербатим о жизни и творчестве солиста и лидера группы "Сектор Газа" Юрия "Хоя" Клинских.

Инна Пахомова

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# кастинги , МТЦ Космос , спектакль

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