Школьники присоединятся к фоточелленджу "Наконец-то не онлайн"

| фото группы "РДШ Тюменской области" во ВКонтакте | фото группы "РДШ Тюменской области" во ВКонтакте

Фоточеллендж "Наконец-то не онлайн" проведет Российское движение школьников 1 сентября. Присоединиться к нему приглашают и юных тюменцев.

Как пояснили в региональном отделении Российского движения школьников, участникам необходимо 1 сентября выложить фото своего первого учебного дня с хештегами #НаконецТоНеОнлайн, #РДШ, #ДеньЗнанийРДШ в социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram. Также нужно добавить рассказ о том, как прошел День знаний и поделиться впечатлениями от встречи с учителями и друзьями.

"Первого сентября мы снова увидим своих друзей и любимых учителей. Выйдем из Zoom и войдем в класс как положено. Предлагаем запечатлеть этот момент с нашим фоточелленджем", - отметили организаторы.

По итогам мероприятия будут определены самые интересные и популярные записи. Их разместят на медиафасадах по всей стране.

Любовь Голышева