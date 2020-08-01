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Линейку в школе Упорово проведут только для первоклассников и выпускников

Общество, 17:05 31 августа 2020

admtyumen.ru/ | Фото: admtyumen.ru/

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Линейка 1 сентября пройдет только для первоклассников и одиннадцатиклассников с. Упорово. Остальных ребят ждут на классных часах и уроках знаний, сообщает информационно-издательский центр "Знамя правды".

Разметку для соблюдения социальной дистанции, санитайзеры на входе и запас профилактических средств предусмотрели в средней школе с. Упорово к началу учебного года.

В учебные дни в коридорах начальной и средней школ будут работать дезинфекторы, санитарная обработка в здании будет проводиться вдвое чаще. Запасов медицинских масок, перчаток и санитайзера хватит на месяц.

Из-за требований разделить потоки учащихся, в школе скорректировали расписание, определив новое время начало уроков для разных классов.

"За каждым классом будет закреплен определенный учебный кабинет, учителя будут приходить в классы согласно расписания уроков. Занятия физкультурой будут проходить по-максимуму на улице, - уточнила директор Упоровской школы Галина Медведева. - Питание в столовой будет также организовано при максимально возможном разведении потоков детей, по отдельному графику".

До конца 2020 года в школе отменяются массовые мероприятия.

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# образование , Роспотребнадзор

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