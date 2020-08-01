Роспотребнадзор начал консультации по качеству детской одежды и школьных товаров

| Фото: Минпромторг России | Фото: Минпромторг России

Горячую линию по качеству и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей открыли управление Роспотребнадзора и Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области. Она будет действовать до 2 сентября, сообщает Роспотребнадзор.

Жители региона могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров и школьных принадлежностей, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.

Эксперты принимают вопросы по телефонам: 20-24-03, 20-34-56, 8-963-068-79-21, 20-86-66 с понедельника по четверг с 9 до 18 часов; в пятницу с 9 до 16 часов 45 минут; перерыв с 13 до 13 часов 45 минут.

Консультанты Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области ответят на вопросы по телефону: 567-990 доб. 3722; 3723 с понедельника по четверг с 8 до 17 часов; в пятницу с 8 до 14 часов 30 минут; перерыв с 12 до 12 часов 30 минут.

Территориальный отдел в Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах – (3456) 24-68-89, 24-09-46.

Территориальный отдел в Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах – 8-(34551) 2-37-28; 8-(34551) 6-03-47.

Территориальный отдел в Ялуторовске, Заводоуковском городском округе, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах – 8(34542) 9-03-41, 9-03-48 (г.Заводоуковск); 8(34535) 2-01-70 (г. Ялуторовск).

Территориальный отдел в Голышмановском, Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах – 8(34546) 2-51-59.

Территориальный отдел в Бердюжском, Казанском, Сладковском районах – (34553) 4-20-16.

Часы работы горячих линий в территориальных отделах - с понедельник по четверг с 8 до 16 часов; в пятницу с 8 до 15 часов 45 минут; перерыв с 12 до 12 часов 45 минут.