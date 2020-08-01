Школы Тюменской области проверят саперы и кинологи с собаками

duma.gov.ru duma.gov.ru

Работу систем видеонаблюдения и кнопок экстренного вызова полиции проверили в школах региона в рамках подготовки к началу нового учебного года.

Такая информация прозвучала на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Тюменской области, которое в режиме видео-конференц-связи провел губернатор Александр Моор.

"При подготовке к Дню знаний для обеспечения безопасности учащихся, родителей, педагогов проведены пожарно-профилактические обследования школ. Дополнительно проверяется техническая исправность автобусов, которые перевозят детей. В рамках акции "Внимание, дети!" перед началом учебного года будут проведены проверки состояния дорожных знаков и разметок около образовательных организаций", - доложила заместитель директора департамента образования и науки Ирина Конончук.

Антитеррористическая комиссия поручила региональным правоохранительным структурам с 27 августа по 1 сентября провести обследования учебных заведений области с привлечением специалистов кинологических служб и инженерно-саперных подразделений.