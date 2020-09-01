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Победители конкурса #Мойтюменскийученик получат оригинальные букеты

Общество, 17:54 01 сентября 2020

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Букеты из конфет получат победительницы конкурса #Мойтюменскийученик, итоги которого повел городской департамент по спорту и молодежной политике.

Оригинальные композиции вручат Ольге Виноградовой - лидеру номинации "Самый подготовленный ученик"; Евгении Войновой- лучшей в номинации "Оригинальное фото"; Дарье Афанасьевой, набравшей наибольшее количество лайков.

"На фотографии мой сын Ставр. 20 сентября ему исполнится 13 лет. К школе сын готов уже давно! 28 числа отправился на учебу в Тюменское президентское кадетское училище. Он у меня всесторонне развитый - увлекается и вокалом, и плаванием. Нормативы ВФСК "ГТО" выполнил уже два раза и является обладателем золотых знаков отличия (второй и третьей ступени)", - рассказала Евгения Войнова.

Конкурс #Мойтюменскийученик проходил в группе во ВКонтакте городского департамента по спорту и молодежной политике. В течение двух с половиной недель тюменцы активно делились фотографиями своих школьников, как первоклассников, так и будущих выпускников.

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# букеты , выпускники , День знаний , первоклассники , родители , ученики

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