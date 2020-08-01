Определены победители первого турнира по пляжной борьбе в Тюмени

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

50 спортсменов приняли участие в показательных спаррингах по правилам самбо на первом в Тюмени турнире по пляжной борьбе. Он прошел на территории пляжного клуба "Куба" 30 августа, сообщает мультицентр "Моя территория".

Все поединки этого вида схваток между двумя спарринг-партнерами происходили в безопасных условиях. Спортсмены работали только в стойке с разрешением бросковой техники. К участию приглашались мужчины и женщины старше 18 лет. Перед началом схваток борцов взвесили и замерили температуру тела.

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Организаторами конкурса стало сообщество панкратиона и грэпплинга в Тюменской области. В июне 2020 года их инициатива "Rest’n’wrestle" выиграла финансирование на реализацию от конкурса проектов "Моя идея.Pro".

"В этом году приняли решение заявиться с новым для города видом спорта. Ушли от формата соревнований, поскольку фестиваль в данном случае откликнулся нам сильнее. Дело в том, что фестиваль допускает участие всех желающих без исключения. Здесь - не столько про мастерство, сколько про стремление испытать свои силы, "выпустить пар", развлечься. Участниками схваток становились и обычные люди, те, кто отдыхал с семьями и друзьями. Планируем расти и дальше. В Тюмени много крытых пляжных площадок. Так что борьба на теплом песке сулит спортсменам и жителям Тюмени не только в летний период", — подчеркнул руководитель проекта "Rest’n’wrestle" Олег Коляденко.

Приз за лучшую технику получил Виктор Гудков, за самый быстрый бой — Максим Морозов. В номинации "Самый красивый бросок" отличились Наири Нерсисян и Саид Барцуев. Победителем в весовой категории до 60 кг стал Артем Гасанов. В весе до 80 кг лучшим стал Николай Путнице, до 90 кг — Максим Морозов. Участники получили медали, кубки и футболки от партнера проекта.