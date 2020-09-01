В ямальских школах, детсадах начался отопительный сезон

www.yanao.ru www.yanao.ru

Детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты ЯНАО подключены к теплоснабжению 1 сентября. В жилые дома ямальцев тепло начнет поступать по мере понижения среднесуточной температуры воздуха до плюс 8°С в течение пяти дней, сообщает правительство округа.

Все объекты, связанные с теплоэнергетикой, готовы в округе на 89 %. Работы на сетях водоснабжения, электроснабжения и водоотведения подходят к завершению. На Ямал завезено 60 % нефтепродуктов, 40 % угля и 100 % дров.

По информации муниципальных образований автономного округа, ресурсоснабжающими

Результаты подготовки ЯНАО к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов будут оценены в соответствии с приказом Минэнерго России до 1 ноября. Согласно распоряжению Северо-Уральского управления Ростехнадзора, проверки готовности начнутся со 2 сентября. Все муниципалитеты должны получить паспорта готовности к зиме до 15 ноября.