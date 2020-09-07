Пятьсот человек зарегистрировались на тюменский "СУП"

| Фото: forumsup.ru/ | Фото: forumsup.ru/

Около 500 человек зарегистрировались на VIII Всероссийский молодежный бизнес-форум "Слет успешных предпринимателей – 2020", который пройдет в Тюмени 11 и 12 сентября в ДК "Нефтяник" и мультицентре "Контора пароходства".

Заявки на участие подали предприниматели из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Перми, Уфы, Ижевска, Барнаула, Тюмени и других городов.

"Особенности форума в 2020 году — это первое крупное событие в Тюмени после карантина. Форум пройдет в черте города, хотя в предыдущие года участники и спикеры выезжали за город. Основная программа форума в этом году бесплатная. Темой форума выбрали "диджитал-маркетинг"", - рассказали в интервью корреспонденту "Тюменской линии" организаторы форума - комитет по развитию молодежного предпринимательства "ОПОРЫ РОССИИ".

Первый день "СУПа" будет посвящен цифровизации, онлайну и нетворкингу. Участники смогут выбирать спикера на определенные площадки и сами становиться ими.

Участие в форуме могут принять как начинающие предприниматели и студенты, так и опытные бизнесмены. За два дня они посетят бизнес-конференцию, презентацию нового проекта "Рейтинг молодых предпринимателей" и платформы "Мы — предприниматели", всероссийскую "Ярмарку инвестиций", обучение для инвесторов и инвестиционных проектов и бизнес-игру "Завод: битва регионов". Подробная программа появится на сайте форума в ближайшие дни.

Напомним, "Слет успешных предпринимателей" существует с 2013 года и осенью пройдет в Тюмени в восьмой раз. За это время количество участников увеличилось со 150 человек до 1,5 тыс. В 2020 году впервые форум пройдет в черте города. "СУП" проводится в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Анжела Лебедева