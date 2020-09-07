В Тюмени подросток получил сотрясение мозга при сборе яблок

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Ребенка, упавшего со стремянки, спасли медики скорой помощи в Тюмени. 13-летний мальчик упал с двухметровой высоты, собирая яблоки, и потерял сознание, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Через несколько секунд мальчик пришел в себя и пожаловался на головокружение и тошноту. Родственники оказали ему первую помощь - приложили холод и вызвали скорую.

Медики диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга, закрытый перелом нижней челюсти, травму левой барабанной перепонки и доставили пациента в Областную клиническую больницу № 2.

Врачи напоминают, что если после падения у пострадавшего закружилась голова, его начало тошнить или появилась рвота — это тревожные признаки, возможна черепно-мозговая травма. До прибытия бригады скорой помощи придайте ему устойчивое боковое положение, так рвотные массы не попадут в дыхательные пути.