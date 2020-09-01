Творческие мастер-классы и турнир по дартсу ожидают тоболяков во дворах

| Фото: организаторов праздника двора в Тобольске | Фото: организаторов праздника двора в Тобольске

Праздники двора пройдут для жителей 6 мкр Тобольска (территория школы №5) и 10 мкр (детская площадка у дома 2) 10 сентября, начало в 18 часов, сообщают организаторы.

Аниматоры представят горожанам концертную программу. Проведут активные игры на свежем воздухе со сказочным персонажем. Детвору ожидают творческие мастер-классы, турнир по дартсу, перетягивание каната, турнир по многоборью, по шахматам, мастер-класс по гиревому спорту и другое.

Вход на праздник двора свободный. Но, как заметили организаторы, встречи с местной детворой состоятся при благоприятных погодных условиях.

Анжела Лебедева