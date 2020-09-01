Новые секции по велоспорту откроют в Уватском районе

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Развивать велоспорт в родном Уватском районе будет молодой тренер, выпускница Тобольского государственного педагогического университета по специальности "Учитель физкультуры" Юлия Редькина. До поступления в вуз она занималась этим видом спорта пять лет, сообщает администрация.

"За время учебы было много практики работы с детьми. Планирую набрать группу из 20 человек. В нее войдут ребята в возрасте от 10 до 13 лет. Уже есть желающие. Будем заниматься по специальной программе начальной подготовки, в том числе научимся правильно сидеть на велосипеде, педалировать", – рассказала тренер.

Главный тренер по велоспорту Станислав Канеев отметил, что в разные годы на спартакиаде школьников России Тюменскую область представляли пятеро уватских спортсменов. По итогам 2019 года в сборную области вошел Евгений Шехирев, еще трое – в резервном составе: Никита Проскуряков, Андрей Зинченко и Светлана Абрамова.

С появлением нового тренера увеличится число занимающихся. К имеющемуся оборудованию докупят пять велосипедов, каски, велотуфли. В планах – оборудовать веломастерскую базу в Туртасе и открыть там секцию по велоспорту. Также идут переговоры о строительстве в районе памп-трека.

Глава Уватского района Сергей Путмин пожелал тренерам успеха и подчеркнул, что поможет развитию этого вида спорта.