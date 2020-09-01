Виртуальный поезд московского музея предпринимателей совершил остановку в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Виртуальный экскурсионный поезд Московского музея предпринимателей совершил остановку в Тюмени 11 сентября. В прямом эфире представители музея-усадьбы Колокольниковых и библиотечно-музейного комплекса Тюменского госуниверситета рассказали о выдающихся предпринимателях города.

Участниками вебинара стали более двадцати слушателей. Во время обзорной экскурсии они узнали об истории тюменского предпринимательства. Лекторы рассказали о том, какой вклад внес в развитие местного предпринимательства и торговли русский купец, предприниматель и благотворитель, потомственный почетный гражданин Иоанн Иконников.

Особое внимание уделили фактам из жизни и деятельности влиятельной семьи Колокольниковых - главы семейства Ивана Петровича, и его сыновей Степана и Виктора Колокольниковых. Они внесли весомый вклад не только в развитие экономики Тюмени, но и в формирование ее архитектурного облика и городской инфраструктуры. Часть вебинара посвятили жизни и творческому наследию русского купца, писателя, общественного деятеля и мецената Николая Чукмалдина.

Отметим, организатором проекта "Путешествия по России предпринимательской" является московский музей предпринимателей, меценатов и благотворителей. Цикл виртуальных путешествий по России направлен на знакомство с наследием дореволюционных предпринимателей разных регионов страны. Для этого проводятся прямые телемосты с представителями музеев, занимающихся его сохранением и популяризацией. Участниками трансляций становятся сотни зрителей из разных уголков страны.

Следующее прямое включение "Москва – Тобольск" начнется 18 сентября в 10 часов по московскому времени. Посмотреть вебинар можно будет по ссылке.

Любовь Голышева