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Александр Моор: Тюмень может стать термальным санаторием России

Губернатор, 11:30 12 сентября 2020

admtyumen.ru

Туризм может и должен стать одним из перспективных векторов развития экономики региона. Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор сказал на встрече с участниками Всероссийского молодежного форума "Слет успешных предпринимателей".

Сложная экономическая ситуация, обусловленные пандемией коронавируса ограничения и связанные с этим изменения стимулируют власти и бизнес пересматривать традиционные подходы и искать новые решения для наполнения бюджета и получения прибыли. Туризм может стать выгодным вложением капитала. "При профессиональном выжимании лимонада из лимонов текущей ситуации мы можем достичь определенных успехов в сфере туризма. Понятно, что сейчас увеличение внутреннего туризма связано с ограничениями на выезд зарубеж, но я думаю, что если хотя бы 20-30 % международного потока начнет курсировать внутри страны, мы сможем получить хороший внутренний эффект", - отметил Александр Моор.

Тюменская область в течение последних четырех лет активно занимается развитием внутреннего туризма. Продажи туров в регион стабильны и пользуются спросом на рынке. 30 августа область заключила соглашение с двумя крупнейшими федеральными туроператорами. Особым спросом у туристов пользуются минеральные источники.

"По программе кэшбек Тюмень оказалась в десятке регионов по объемам продаж, хотя ни гор, ни моря у нас нет. А кто сказал, что в Тюмени нет моря? На самом деле, у нас море есть. Это очень большое минеральное подземное и очень древнее море. С учетом того, что многие заботятся о своем здоровье и профилактики заболеваний, Тюмень вполне может стать термальным санаторием Российской Федерации. К тому же у нас много достопримечательностей и богатая история. Тюмень - первый российский город за Уралом, Тобольск — духовная и историческая столица Сибири с большим историческим наследием. Все это вместе для нашего региона создает серьезные предпосылки для развития туризма. Мы можем привлечь туристов, даже не имея таких очевидных преимуществ как Краснодарский край или Алтай", - подчеркнул губернатор.

Татьяна Тихонова

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# Александр Моор , курорты , малый и средний бизнес , предпринимательство , СУП , туризм

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