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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пятьдесят пять новых случаев COVID-19 диагностировано в Тюменской области

Общество, 13:04 13 сентября 2020

mos.ru

Пятьдесят пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Тюменской области за последние сутки, сообщает оперативный штаб региона.

В целом по России диагностировано 5 тыс. 449 случаев заболевания. Из них 23,5 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 94 летальных исхода. Полностью выздоровели 2 тыс. 690 человек.

Больше всего заболевших за сутки в Москве – 650, Санкт-Петербурге – 206, Московской области – 166.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 млн 62 тыс. 811 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 тыс. 578 летальных исходов, выздоровели 876 тыс. 225 человек.

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# коронавирус

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