59-летняя женщина с COVID-19 скончалась в Тюменской области
Женщина 59 лет с прогрессирующей двухсторонней вирусной пневмонией на фоне хронических заболеваний скончалась в Тюменской области, врачи оказались бессильны, сообщает региональный оперативный штаб 11 сентября.
За минувшие сутки 27 человек выписаны из больниц после COVID-19, выздоровел с начала пандемии 7 тыс. 231 человек.
Зарегистрировано 53 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе у девяти детей. Всего заболели COVID-19 8 тыс. 310 жителей региона.
10 пациентов подключены к ИВЛ. 681 человек остается под медицинским наблюдением. 3 тыс. 673 человека находятся на перевахтовке.
За весь период пандемии в Тюменской области скончались 32 пациента с коронавирусом. У всех были сопутствующие хронические заболевания.