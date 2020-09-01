59-летняя женщина с COVID-19 скончалась в Тюменской области

| Фото: www.mos.ru, М.Мишин | Фото: www.mos.ru, М.Мишин

Женщина 59 лет с прогрессирующей двухсторонней вирусной пневмонией на фоне хронических заболеваний скончалась в Тюменской области, врачи оказались бессильны, сообщает региональный оперативный штаб 11 сентября.

За минувшие сутки 27 человек выписаны из больниц после COVID-19, выздоровел с начала пандемии 7 тыс. 231 человек.

Зарегистрировано 53 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе у девяти детей. Всего заболели COVID-19 8 тыс. 310 жителей региона.

10 пациентов подключены к ИВЛ. 681 человек остается под медицинским наблюдением. 3 тыс. 673 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 32 пациента с коронавирусом. У всех были сопутствующие хронические заболевания.