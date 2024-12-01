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Тюменец занял первое место на всероссийских лыжных соревнованиях

Спорт, 19:39 28 декабря 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменец Александр Терентьев стал победителем всероссийских соревнований "Красногорская лыжня", стартовавших в Московской области 28 декабря.

В первый день спортсмены состязались в спринте свободным стилем.

Первое место среди мужчин занял Александр Терентьев, представляющий Тюменскую область и Ненецкий АО.

Вторым стал Иван Безматерных (Ямало-Ненецкий АО/Пермский край), бронзу завоевал Константин Тиунов (Москва).

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# лыжные гонки

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