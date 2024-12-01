Тюменец занял первое место на всероссийских лыжных соревнованиях
Спорт, 19:39 28 декабря 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Тюменец Александр Терентьев стал победителем всероссийских соревнований "Красногорская лыжня", стартовавших в Московской области 28 декабря.
В первый день спортсмены состязались в спринте свободным стилем.
Первое место среди мужчин занял Александр Терентьев, представляющий Тюменскую область и Ненецкий АО.
Вторым стал Иван Безматерных (Ямало-Ненецкий АО/Пермский край), бронзу завоевал Константин Тиунов (Москва).