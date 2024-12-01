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Танцы и интерактивы ждут тюменцев в сквере Депутатов

Общество, 18:04 28 декабря 2024

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

На новогоднюю праздничную уличную программу приглашают тюменцев в сквер Депутатов 29 декабря. Во время театрализованного представления на сцене будет проходить праздничный концерт с участием коллективов ЦКиИ "Современник" и приглашенных артистов Тюмени, сообщает пресс-служба администрации города.

Гостей мероприятия ждут танцевальные соревнования; интерактивы от героев сказки; фотозона "Снежный шар". Начало в 12 часов.

⁣В зрительном зале "Современника" желающие смогут посмотреть новогодние и рождественские сказочные истории: "Снежная сказка" (1959) и "Новогодние приключения Маши и Вити" (1975).

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# Новый год , сквер Депутатов

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