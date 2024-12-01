Новогодняя ночь в Тюменской области будет теплой и снежной

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Температуру воздуха от минус 3 до минус 13 градусов обещают жителям Тюменской области в новогодние праздники. В ночь с 31 декабря на 1 января синоптики прогнозируют снег.

По данным центра Фобос, 29 декабря на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода. Днем — около минус 5 градусов, ночью — до 8 градусов ниже нуля. Ветер западный, умеренный.

30 декабря в течение суток также будет малооблачная погода. Дневная температура воздуха достигнет минус 5 градусов, ночная – минус 10. Ветер сменит направление на юго-западное, скорость составит 8 м/с.

31 декабря будет пасмурно. Немного похолодает, столбики термометров опустятся до минус 8 градусов. Однако уже к полуночи станет теплее, температура повысится до минус 4 градусов. Ветер южный, 3 м/с.

1 января в некоторых районах региона пойдет снег, ветер усилится до 8 м/с, а температура воздуха достигнет минус 3 градусов.

В целом начало 2025 года порадует горожан теплой погодой, обещают синоптики.

Виктория Макарова