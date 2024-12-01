Новая амбулатория принимает жителей посёлка Прииртышский в Тобольском районе
Новая врачебная амбулатория открылась в пос. Прииртышский Тобольского района в рамках госпрограммы Тюменской области "Развитие здравоохранения".
Новое здание заменило старую деревянную постройку ФАПа, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.
В составе амбулатории - кабинеты раннего выявления заболеваний, прививочный и процедурный кабинеты, кабинет фельдшера, а также дневной стационар.
"Открытие амбулатории - важный шаг в повышении доступности и качества медпомощи жителям Прииртышского и окрестностей", - рассказал главный врач Областной больницы № 3 Дмитрий Бойко.
Новый объект обеспечит комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала, а также расширит возможности профилактической и лечебной работы в сельской местности".