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Новая амбулатория принимает жителей посёлка Прииртышский в Тобольском районе

Общество, 19:12 28 декабря 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новая врачебная амбулатория открылась в пос. Прииртышский Тобольского района в рамках госпрограммы Тюменской области "Развитие здравоохранения".

Новое здание заменило старую деревянную постройку ФАПа, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В составе амбулатории - кабинеты раннего выявления заболеваний, прививочный и процедурный кабинеты, кабинет фельдшера, а также дневной стационар.

"Открытие амбулатории - важный шаг в повышении доступности и качества медпомощи жителям Прииртышского и окрестностей", - рассказал главный врач Областной больницы № 3 Дмитрий Бойко.

Новый объект обеспечит комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала, а также расширит возможности профилактической и лечебной работы в сельской местности".

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# амбулатория , Тобольский район

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